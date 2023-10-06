【平亞運金牌紀錄】港隊奪今屆第8金　橋牌男子團體奪冠

香港隊周五（6日）出戰杭州亞運橋牌男子團體決賽，最終以強勢擊敗印度，奪得金牌。這也是香港代表團今屆迎來的第8面金牌，在金牌數目上追平了2018年雅加達及2010年廣州亞運單屆奪得8面金牌的紀錄，而同時香港目前已累計8金16銀29銅，共53面獎牌打破了歷屆紀錄。

由黎偉傑、何凱桐、何煒霖、招偉立、施純森及麥國輝組成的香港男子隊連日出戰杭州亞運橋牌男子團體賽，準決賽以187.1分力挫日本隊，連續兩屆晉級決賽。金牌戰一連兩日進行6節比賽，昨日港隊對印度前3節取得2勝1負，今日再延續氣勢，並連贏3節以42:32、38:17及17:12取勝，勇奪金牌。

橋牌港隊在杭州亞運男子團體決賽撃敗印度，勇奪金牌。杭州亞運中國香港代表團團長霍啟剛表示祝賀：「橋牌港隊一連兩天經歷6節的金牌賽，取得5勝1負，以極大優勢取勝。港隊代表在這項賽事中，全神貫注，以冷靜和細密的心思應付高強度鬥智並鬥耐力的比賽，過程中盡顯團隊的策略與默契。我衷心祝賀橋牌港隊，並祝願港隊在餘下賽事中繼續發揮水準。」