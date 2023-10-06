【亞運撐港隊】4強落敗信心未動搖　謝家榮：要攞銅牌番嚟！

歷史性闖入亞運4強的港隊男足，早前以0比4大敗予日本，周六（7日）將於銅牌戰再鬥烏茲別克，力爭港隊亞運史上首面足球獎牌。今屆賽事表現出色的門將謝家榮，指全隊信心未受上仗落敗影響，強調今仗目標十分清晰：「就係要攞銅牌番香港！」

港隊4強面對勁旅日本，上半場一度與對方踢成均勢，最終卻吞下4蛋，門將謝家榮認為球隊表現並不差，比數理應為0比2更加合理：「日本畀咗我哋後防好大壓力，把握力、戰術執行力都好強，但上半場我哋嘅高位壓逼成效唔錯。只不過短時間踢咗咁多場高強度比賽，攰同集中力下降係事實，加上輪換程度未必好似其他球隊，又有球員停賽，所以之後開始吃力。」

港隊雖然未能殺入決賽，但「家榮」指球隊信心未受影響：「大家仲係好團結，目標好清晰，就係攞銅牌番香港！」連同兩場分組賽，港隊將在今屆亞運「三鬥」烏茲別克，「家榮」表示已十分熟悉這支「老對手」，提醒隊友今仗需要減少失誤：「都知人哋踢法同優、缺點，烏茲別克實力係強，尤其要多加留意隊長查路列甸洛夫、左翼艾堅洛夫。不過最緊要係唔好因為自己嘅大意失誤導致失波，如果半場維持到0比0，或者領先嘅話，贏面都會大啲。」