2034世盃重臨亞洲　內媒稱中國冇聲氣

國際足協宣布2030年世盃主辦權後，2034年世盃主辦權競逐亦告展開，國際足協表示2034年世盃將會重臨亞洲或大洋洲，有意申辦國家須於10月31日前遞交申辦意向書，內媒報道指，已有多國提出申辦，但中國就未有聲氣。

2030年世盃將橫跨南美、歐洲及非洲共6國舉辦，2034年世盃就會喺亞洲或大洋洲舉辦，所有亞洲及大洋洲會員均可提出申辦，國際足協將於2027年進行表決，公布主辦權誰屬。

2034年世盃重臨亞洲或大洋洲其實早有共識，有興趣嘅國家亦做好申辦準備，例如近期聯賽大肆擴軍嘅沙特阿拉伯已第一時間宣布申辦，如果成事，可能又要好似卡塔爾世盃咁喺冬天舉行；其餘有興趣申辦國家，仲有剛成功舉辦女足世盃嘅澳洲同新西蘭，以及東南亞4國泰國、馬來西亞、印尼及越南合辦。

內媒報道，對於2034年世盃主辦權，中國國內暫時見唔到有任何動作，中國足協目前處於群龍無首狀態，要等到本月中先選出新領導班底，而且舉辦世盃咁大件事，亦絕非足協同體育總局話事，要由政府拍板，而喺呢方面暫時亦未有聲氣。