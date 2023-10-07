坦哈格孤注一擲　擬今晚收起拉舒福特

曼聯陷入困局，近期喺聯賽及歐聯連續輸波受挫，令領隊坦哈格備受下台壓力，紅魔鬼將於周六(7日)晚10點英超主場對賓福特，英國傳媒爆料，坦哈格將會變陣救亡，包括收起狀態低迷嘅射手拉舒福特，準備進行1場「豪賭」，孤注一擲博翻身。

曼聯近4場英超輸3場，歐聯分組賽2戰2敗，愈來愈多聲音要求會方解僱坦哈格，拉舒福特表現亦備受批評。紅魔鬼出戰賓福特前夕，坦哈格被問到「福仔」情況時，呢位荷蘭名帥承認佢狀態欠佳：「每位球員都唔可以一直保持巔峰水準，其實好正常，作為前鋒太耐冇入波，的確需要盡快打破入球荒重拾信心，拉舒福特處於困境之中，球隊上下都會支持佢，我相信佢會捱過難關。」

拉舒福特上季為曼聯各項賽事上陣56場入30球，但今季踢9場僅入1球，近5場球會賽事都食白果，唔少球迷批評佢踢法太「獨食」，明知自己腳風唔順，都要勉強射門，浪費球隊入波機會。

由於曼聯急需要1場勝仗，英國《太陽報》指坦哈格今仗英超應該會將拉舒福特貶為後備，用加拿祖踢正選左翼，提升進攻效率。曼聯近4次對賓福特，取得3勝1負，紅魔鬼能否絕處逢生，大家拭目以待。