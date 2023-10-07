普巴藥檢再次「肥佬」　面臨停賽4年及解約

祖雲達斯中場保羅普巴9月中旬被驗出曾服用禁藥後，提供嘅B樣本經過分析後，仍然「肥佬」未能過關，將面臨被罰停賽2至4年。意大利傳媒指，一旦普巴被罰停賽6個月以上，祖雲達斯就有權立即同呢位30歲法國國腳解約，節省3,000萬歐元(約2.49億港元)人工開支。

保羅普巴喺今季意甲首仗賽後接受藥檢，結果唔合格，其後提供B樣本，進行第2次檢驗，最新結果仍然顯示佢服食過禁藥。普巴將於2至4星期內接受反興奮劑法庭審訊，若然係誤食禁藥，需要停賽2年，但如果證實佢故意服食禁藥，就會重罰停賽4年。

意大利《米蘭體育報》指一旦普巴被罰停賽6個月以上，祖雲達斯有權同佢解約，節省餘下2年合約總值3,000萬歐元人工支出之外，甚至可以向普巴追討賠償。

保羅普巴自從第1次藥檢出事後，已被球會雪藏，近1個月時間冇上陣，祖雲達斯將於周日(8日)凌晨意甲主場對拖連奴，教練阿里基拒絕回應有關普巴嘅問題，明顯已經放棄佢。

保羅普巴上年夏天以自由身由曼聯重投祖雲達斯後，大部份時間因傷缺陣，近1年幾以來僅上陣12次。加上今次禁藥事件，恐怕佢喺祖記嘅生涯已玩完。