【亞運撐港隊】馬拉松游泳冼展霆第8名 中國「鰐魚」險勝

杭州亞運馬拉松游泳男子組賽事今日（7日）假淳安界首體育中心游泳賽場舉行，16名選手進行10公里長途比拚，兩位港將冼展霆由首個分段排15位一度追上來，最終爭得第8名，而另一港將方胤則排名11。綽號「鰐魚」的中國代表張子揚以0.4秒險勝奪金，繼泳池賽後再於公開水域奪獎，相當犀利。

28歲的冼展霆首個分段處於後段位置，但適應了水溫及環境後，他在第2個分段已爬頭超過了4名對手，升上11位，之後他保持不俗的加速再超越多人，中段後已升上第8，並最終以2小時0分53秒4衝線。至於方胤則以2小時02分22秒2排11位。

後勁凌厲的中國代表張子揚與隊友蘭天辰拋離南韓及日本的選手，尾段鬥得激烈，最終張子揚以1小時55分45秒8秒獲得冠軍，比18歲的蘭天辰僅快0.4秒。張子揚今屆亞運先出戰了游泳館賽事，於男子4X200米自由泳接力的預賽上場，順利晉級，最終中國隊在該項決賽「變陣」收穫銀牌。今天他於公開水域爭得金牌，展現他過人的耐力及體能，可喜可賀。