阿迪達修夫基傾掂數　沙卡只踢1場歐國外

布卡約沙卡有傷在身。(Getty Images)

阿仙奴翼鋒布卡約沙卡上仗歐聯對朗斯一役受傷，可能缺陣周日(8日)晚英超主場對曼城，但英格蘭國家隊主帥修夫基仍然徵召佢入伍，備戰嚟緊2場國際賽，令阿仙奴領隊阿迪達有所不滿。根據英國《每日郵報》爆料，阿迪達同修夫基傾掂數，一人讓一步，布卡約沙卡唔會為英格蘭出戰10月14日凌晨熱身賽對澳洲，留力踢4日後歐國盃外圍賽對意大利。

阿迪達表示，仍然未決定是否派布卡約沙卡上陣對曼城，需要根據佢嘅傷勢康復進度而定，並已同修夫基溝通過，商討國際賽安排：「沙卡踢唔踢到國際賽，都要先睇周日英超情況，我同修夫基傾過幾次，明白佢需要為國家隊作出最好選擇，我冇權阻止佢揀人。」

據悉英格蘭足總及修夫基願意作出妥協，英格蘭熱身賽對澳洲，容許布卡約沙卡免役，令佢有更多時間養傷復元，但10月18日凌晨歐國外主場對意大利，關乎出線機會，所以需要布卡約沙卡候命。

另外，阿迪達透露球隊已有辦法凍結曼城射手艾寧夏蘭特，兩隊8月社區盾交鋒，兵工廠防線令到呢位挪威國腳1次射門機會都冇，今仗有信心再次封殺夏蘭特。