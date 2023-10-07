祖高爾：紅魔勢靠海倫打救奧拿拿

雖然尚在季初階段，但感覺曼聯對賓福特這場，已經是「紅魔鬼」今季的關鍵比賽了。

周中歐聯不敵加拉塔沙雷後，意味著曼聯在今季前10場比賽中輸掉了6場，這對於像曼聯般如此規模的大球會來說是完全不可接受的。今個周末的比賽是一場必須取勝的比賽，尤其對領隊坦哈格來說至為關鍵，但曼聯已經在奥脫福主場遭逢3連敗，對他們來說是絕大的壓力。

球隊內部處於動盪，這個球季目前為止我看了幾次曼聯的比賽，整體來說他們的表現其實並不太差，能夠控制搓傳及在比賽中取得領先或入球等，但卻總會在某些時刻，因為門將奧拿拿的糟糕失誤，或者禁區內防守球員魯莽的鏟球而斷送好局，這種對失敗的恐懼迫使球員不斷犯下錯誤。

今季我多次談論的曼聯中場問題到目前為止還是沒有解決，但目前的最大問題是防守缺陷。4名正選後衛中有3位正在養傷，導致蘇夫恩岩拉伯特被逼客串閘位，隨著球員在不慣常的位置上作賽，便不能完全發揮其比賽風格，從而產生了骨牌效應。

由於賓福特是一支善於向前壓逼的球隊，我認為他們能把握曼聯後場的不穩並給他們帶來麻煩。

雖然賓福特的狀態和曼聯一樣糟糕，連續5場聯賽不勝，目前7場聯賽也只贏了1場，但我們所知道的是無論如何，賓福特都會以他們一貫的方式比賽，然而7場聯賽中有4場打和，證明了他們沒有好好把握​​機會贏得比賽，這很可能是源自前鋒主力艾雲東尼的停賽。他們在前場缺乏數糊人物，我認為這將是今場比賽雙方的最大分野。

儘管曼聯的主力球員也沒有火力全開，拉舒福特、般奴費南迪斯及美臣蒙特狀態都不在最佳，而新前鋒海倫是他們唯一及最大的亮點，我可以預見曼聯將靠其進攻球員的靈光一閃，好好抓住並勉強地贏得今場比賽。