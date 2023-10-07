港超聯　大埔3球挫晉峰　聯賽3連勝

「中銀人壽香港超級聯賽」頭場周六（7日）在大埔運動場上演，由大埔主場迎戰晉峰。最終大埔憑雷仙奴、鍾偉強及王顯琛各建一功，以2比0取勝，聯賽豪取3連勝。

大埔今仗有主教練李志堅刑滿復出，續由林志基把守最後一關，場上派出6名巴西外援馬高斯山度士、加比爾、謝臣、利馬，雷仙奴及馬高雷拿。至於晉峰門將起用麥梓軒，鄭璟昊客串中堅夥拍許澤崴，布雷迪、邵昀俊坐鎮中場，入球重任落在紀思昊身上。

大埔剛在「高級組銀牌賽」第一圈淘汰均業北區晉級，今仗繼續延續勇態，2分鐘已憑雷仙奴單刀先開記錄。大埔之後多次憑高空波佔優，但加比爾、謝臣的頭槌同樣無功而還。25分鐘大埔再下一成，鍾偉強推大位禁區外勁射破網。36分鐘大埔前鋒馬高雷拿禁區內起腳，被上演港超地標戰的麥梓軒飛身撲出，半場暫時領先2比0。

易邊後晉峰急起直追，一次角球攻勢，大埔後衞頭槌解圍不遠，但何思哲遠射不中目標。「粉紅兵團」隨後換入李呈、歐陽浩銘，73分鐘差點有斬獲，何思哲禁區頂回後，布雷迪後上撞射可惜中楣彈出。補時階段，後備入替的王顯琛更為大埔「埋齋」，最終晉峰以0比3落敗，聯賽仍未打開勝利之門。