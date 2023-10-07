港超聯　理文再遇上季剋星冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（7日）假將軍澳運動場爆發尾場賽事，理文主場迎戰冠忠南區。「黃黑軍團」今場派出亞哥斯達，頂替因傷倦勤的基華尼頓，前線繼續有安尼亞及艾華頓攻堅，保利臣、顏樂楓及黃威坐鎮中場；南區有古安奴及川瀨浩太鎮守後防，鞠盈智於中場派牌，支援進攻三叉戟陳傲軒、艾華及史提芬彭利拿。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播）

理文正選：

28 陳嘉豪 ［GK］

2 列斯奧 ［C］

3 徐宏傑

4 立花稜也

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

10 亞哥斯達

14 荷西安祖

16 顏樂楓

23 黃威

冠忠南區正選：

31 顏翱天 ［GK］

4 川瀨浩太

5 古安奴

6 基斯

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

11 佐佐木周 ［C］

16 翟廷峯

18 艾華

24 鞠盈智

28 陳傲軒

理文後備：

1 高俊 ［GK］

25 潘尚希 ［GK］

88 袁皓俊 ［GK］

5 余煒廉

11 鄭兆均

12 羅焯熙

15 馮慶燁

18 許可臻

19 余沛康

20 保連奴

22 詹皓臻

26 黃俊皓

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 ［GK］

77 利奧 ［GK］

12 杜馬思

15 黎格爾

17 李小恆

20 游卓峰

21 馬文政

22 陳潤潼

23 容昊

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（7日）尾場於將軍澳運動場爆發激戰，理文及冠忠南區兩支全勝之師正面交鋒，合演上季「賽馬會菁英盃」決賽翻版。理文開季連場報捷，是役即使前線變陣都必定繼續搶攻，力保榜首；至於南區上季屢挫「黃黑軍團」，今季會否繼續成為理文剋星，值得期待。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播）

理文上場以4比2擊敗標準流浪，惟代價是今季狀態火熱的進攻主力基華尼頓（Gil）因傷退下火線，主教練曾昭達透露Gil大腿受傷要缺陣最少兩周，今場進攻組合勢必改動，但就不擔心會影響球隊發揮。上季「賽馬會菁英盃」決賽飲恨後再遇老對手，「達Sir」認為南區今季踢法有所調整，對理文會屬另一種挑戰：「南區踢法由以往較為直接，變成更主張用波同前場壓迫，加上對手前線都唔弱，我哋要打醒十二分精神。」

對流浪一戰轟入「世界波」的立花稜也（Tachi），就對能夠於季初射入開齋波感開心，認為入球有助提升信心。Gil傷出後，Tachi的左路拍檔將會有改變，但他深信問題不大：「理文陣中有唔少球員都勝任左翼，陣上我哋會互相幫助。」他形容每次面對南區都非常難踢，尤其要面對兩位同鄉佐佐木周及川瀨浩太。

同樣在聯賽暫錄全勝的冠忠南區，最近兩場賽事都在早段落後，主教練楊正光認為全隊務必引以為戒，並透露今場戰術或會作調整：「之前幾場踢得好進取，就連古安奴、『嘉耀』（即李嘉耀）同『廷峯』（即翟廷峯）都壓得好前，但呢場可能會有啲唔同，因為我哋唔可以咁易失位，一旦畀理文入波先就好難踢。」陣容方面，伍瑋謙、趙聡悟及陳凱柏3名亞運腳繼續缺陣，「光Sir」透露羅拔奧度已投入操練，但仍未達最佳狀態。

門將顏翱天（Sky）最近兩場均擔正，他承認起初比較緊張，幸好狀態已有所提升。談到是役硬撼理文，Sky對能夠與對方眾多高水平球員交手感興奮，盼望球隊減少失誤，全力搶分：「理文今年有幾勁，我諗大家都好清楚，所以好期待去應付佢哋；我覺得只要大家少啲犯錯，保持信念，呢場係有機會攞到分嘅。」