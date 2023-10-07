港超聯　有嘢比150場令梁振邦感受更深

周六(7日)「中銀人壽香港超級聯賽」其中一場頭場，東方假旺角場迎戰深水埗，乃隊中「老大哥」梁振邦第150場代表球隊上陣。賽前會方除為「儍邦」做圖出Post外，亦推出紀念鎖匙扣，十分重視，反而主角並未有太過在意：「我一向都冇數住，始終數字嚟嘅啫，或者去到200場我會感受深啲，起碼要踢多季先得喇，哈！哈！」

東方相隔近一個月，才再次於本地賽事亮相，面對作客的深水埗，入局明顯較慢。「都真係停得耐，雖然期間我哋有踢友賽，但點都唔係正式比賽，比賽狀態受影響係難免。不過追番和之後，我哋都慢慢控制番大局，希望嚟緊嘅賽事，發揮可以愈嚟愈好。」「儍邦」謂。

「儍邦」提及是役讓他感受最深的並不是「150」，而是多位年青球員獲派遣上陣，他說：「正選嘅吳宇曦、後備入替嘅柏拔同高銘浩，喺青年軍都有跟過我，高銘浩更加係我依家U16嘅球員，我哋喺青年軍係教練同球員嘅關係，但喺一隊就係隊友，感覺好特別，好有滿足感！佢哋生性啲、努力啲，有朝一日可以一齊捧盃，咁就正晒喇！」