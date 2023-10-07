【亞運撐港隊】與銅牌擦身而過　謝家榮：對唔住大家！

港隊男足周六（7日）於亞運銅牌戰面對烏茲別克，力爭港隊史上首面足球亞運獎牌，但最終卻以0比4落敗，只得第4名。賽後門將謝家榮接受訪問時一度哭成淚人，接連對球迷及隊友道歉，又指球隊已經盡了全力，希望港隊之後在本地聯賽及青訓可以做得更好，有一日可以在亞運奪牌。

港隊今仗面對烏茲別克半場僅落後1球，但下半場卻連失3球，最終大敗而回，未能奪得港隊史上首面足球亞運獎牌，賽後門將謝家榮先向球迷道歉，並指球隊已經竭盡全力：「我唔想講雖敗猶榮，但我知隊友已經盡晒力，咁短時間踢6場真係好吃力，尤其我哋輪換幅度唔大，所以下半場60分鐘打後真係捱唔住。我都知依兩場有好多球迷支持我哋，好想攞塊銅牌番香港報答佢哋支持，但好可惜差半步。」除此之外，「家榮」今仗在場上相當肉緊，他又不忘感激隊友的體諒：「唔好意思，啱啱場上面有啲位可能自己激動咗，會鬧佢哋，因為我真係好在意同太投入，太想贏場波，希望班隊友唔會怪我，佢哋已經做得好好。」

港隊今次雖歷史性殺入4強，但「家榮」認為本地聯賽及青訓可以做得更好：「港超聯強度唔夠高，相反對手喺自己聯賽已經適應咗好快嘅比賽節奏，令我哋一班香港隊球員出到國際賽其實好吃力，今次已經算係超額完成。」「家榮」又表示今次勇奪第4名只是第一步，希望港隊之後在亞運能夠有奪得獎牌的一日：「好希望香港隊遲啲有一日，可以喺亞運爭奪到獎牌，而唔係好似今次咁，有啲運氣成份，加埋要超水準表現，有啲奇蹟咁先入到4強。希望港隊有一日好似烏茲別克、日本、南韓，係一隊經常入到亞運4強、8強嘅球隊。」