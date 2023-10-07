港超聯　10人理文反勝冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（7日）尾場於將軍澳運動場爆發前列大戰，由同樣在聯賽暫錄全勝的理文和冠忠南區正面交鋒。最終下半場10人應戰的理文，憑艾華頓梅開二度，加上荷西安祖頂入致勝一球，理文成功以3比2反勝對手。

「黃黑軍團」今場派出亞哥斯達，頂替因傷倦勤的基華尼頓，前線繼續有安尼亞及艾華頓攻堅，保利臣、顏樂楓及黃威坐鎮中場；南區有古安奴及川瀨浩太鎮守後防，鞠盈智於中場派牌，支援進攻三叉戟陳傲軒、艾華及史提芬彭利拿。

開賽初段，南區就嘗試反客為主，1分鐘，列斯奧後場傳球失誤，史提芬彭利拿第一時間笠射中楣彈出，3分鐘後，佐佐木周接應直線，殺入禁區一射，被陳嘉豪救出。理文站穩陣腳後，到25分鐘先開紀錄，艾華頓右路突然放冷箭，直飛死角入網，理文領先1比0。

不過南區只花7分鐘便追成平手，佐佐木周禁區內被理文球員侵犯，史提芬彭利拿射入12碼，這個入球亦令「肥彭」以50個入球，成為南區隊史神射手。南區戰至40分鐘，有陳傲軒個人表演，在左路扭過徐宏傑兩次後，勁射破網，南區反超2比1。戰至上半場補時階段，保利臣被指報復性撞向川瀨浩太，經視像助理裁判（VAR）覆核後，保利臣被罰紅牌離場，南區半場領先2比1。

陷於劣勢的理文，到56分鐘成功扳平，艾華頓右路快放，推入禁區起腳，雖然顏翱天撲到照入，令雙方再次打成平手。「黃黑軍團」之後以黃俊皓入替亞哥斯達，改善中場活力，南區就先後換入李小恆及黎格爾作牽制。

74分鐘，輪到南區攻勢，佐佐木周送出直線，史提芬彭利拿起腳，被陳嘉豪救出。雙方到末段繼續鬥攻，李嘉耀和安尼亞先後有埋門機會，惟未能把握，但到89分鐘，艾華頓開出角球，荷西安祖頂彈地波破網，令理文驚濤駭浪下贏3比2完場。

理文反敗為勝後，繼續於聯賽保持全勝，主教練曾昭達讚賞南區上半場部署成功，令己隊感到吃力，幸好換邊後全隊發揮有所提升，令球隊成功反勝：「好開心下半場出番嚟之後，大家都踢得好咗，喺度要向球員球迷嘅付出，同支持講聲多謝，如果最後贏到冠軍，呢場絕對係相當緊要嘅比賽。」談到保利臣半場前領紅離場，「達Sir」盼望球員保持冷靜，但強調對球員在場上流露情緒表示理解。

南區今場打多1人，反而被對方反勝，主教練楊正光認為球隊上半場交出開季以來最佳表現，無奈近期賽程頻密，使球員換邊後體力下滑，結果令對手處於優勢：「上半場踢得好好，領先係合理賽果，但呢8日夾埋踢咗3場波，所以大家去到下半場體力出現問題，而且理文實力好強，令我哋就算打多個，形勢都唔係太好。」