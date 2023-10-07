港超聯　完場前將功贖罪　荷西安祖：想入更多波

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（7日）尾場激戰，理文最終在大部分時間打少1人劣勢下，以3比2熱血反勝冠忠南區。上半場禁區內犯下天條的荷西安祖（Jose），就在臨完場前頂入致勝入球，幫助球隊繼續保持聯賽全勝走勢，賽後這位理文西班牙中堅笑言是完成自我救贖，並希望今季可以再顯帶刀侍衞本色，幫助球隊爭冠。

完場哨聲響起時，理文職球員激情慶祝，其中也包括Jose：「當你喺臨完場前入波，幫到球隊贏波，當然要好似贏決賽咁去慶祝。」上季在聯賽首循環，理文曾經主場以1比3不敵南區，今季同一球場內再遇老對手，「黃黑軍團」一度再出現危機，可幸有Jose臨完場前的頭槌入球，為球隊奠定勝局，他形容今場勝仗非常重要：「南區不嬲係聯賽中最難搞嘅對手，可以見到今日場波係幾難踢，呢場勝仗可以令球隊保持信心，保持榜首積分榜位置，希望嚟緊可以繼續努力。」

上半場Jose曾在禁區內侵犯佐佐木周，讓南區獲得12碼機會，並成功扳平比數，去到完場前最後時刻將功贖罪：「輸12碼係我錯，但我攻入咗致勝入波，算係完成自我救贖。」這位理文中堅今季入球運不錯，除了在「亞冠盃」外圍賽有所斬獲之外，聯賽也已累積兩個入球，他希望可以延續好腳風：「想入更多波，尤其要好好把握死球機會。」