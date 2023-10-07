港超聯　香港U23頑抗傑志來襲

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（8日）安排兩場賽事，頭場先有香港U23在主場斧山道運動場，力抗剛在「亞冠盃」分組賽失利的傑志。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）尾場則由近3仗不勝的標準流浪，於青衣運動場惡鬥聯賽未敗之師均業北區。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

香港U23本季首度於主場斧山道運動場出擊，主教練司徒文俊認為球場較窄，有利球隊防守，但指即使對方開季演出有起伏，實力依然強大，強調球隊只能「盡做」：「佢哋有咁多入籍兵同外援，身體條件一定比我哋好，就算大家搏哂命去踢，都唔一定守到，只可以盡力做好啲，睇吓可唔可以偷雞。」陣容方面，「司徒Sir」透露除了曾以行、鄭進泓及劉家喬3位亞運兵未及歸隊，雲天樂和宋絃毅皆因傷倦勤。

對於球隊陣容欠完整，鄧筵霑稱整體發揮難免受到影響，但他和隊友都會奮戰到底，會花更多力氣做好防務：「就好似之前對理文，我哋上半場守得唔錯，所以呢場都係做好防守先，再諗點打反擊。」

至於傑志剛在「亞冠盃」分組賽，以1比2僅負獅城水手，隊長艾里奧指賽果令人沮喪，承認球隊上半場發揮欠佳，又主動向球迷道歉，希望今仗聯賽鬥香港U23，可以及時反彈：「季初好困難，球隊已經輸咗幾場，但我哋都要繼續前進，之後每場比賽都好重要，我哋目標要贏晒每一場！」陣容方面，伊高沙托尼仍在養傷，而上仗大腿受傷，提早退下火線的祖連奴，同樣上陣成疑。

明加索夫則表示球隊在亞冠已傾盡全力，又為自己在尾段錯失入球機會自責，但他強調大家現已收拾心情，為聯賽準備就緒：「傑志陣中有好多出色球員，可以進行輪換，體能冇咩問題。香港U23今季實力比上季進步，一定唔可以輕敵，同埋我哋喺聯賽再冇失分空間，希望今場可以大勝，重拾信心。」

【兩隊預計正選陣容 】

香港U23

門將：29.鄧梓朗

後衞：20.嚴啟倬 6.杜國樑 5.梁煒烽 33.宏愷志

中場：8.鄧筵霑 16.郭子堦 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 9.何家智 3.李樂謙

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：18.周緣德 74.甘智健 5.艾里奧 95.陳晉一

中場：16.陳俊樂 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：89.恩查 9.金信煜 7.明加索夫