港超聯　標準流浪激鍊均業北區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（8日）安排兩場賽事，頭場先有香港U23在主場斧山道運動場，力抗剛在「亞冠盃」分組賽失利的傑志。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）尾場則由近3仗不勝的標準流浪，於青衣運動場惡鬥聯賽未敗之師均業北區。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

標準流浪上仗2比4不敵理文，聯賽遭遇3連敗，總教練王家中（Henry）讚揚球員落後下未有氣餒，爭取到不少埋門機會，惟把握力須多加改善，希望面對實力相若的北區，可以重返勝軌：「之前踢過一場友賽，都了解北區踢法。今場大家實力近啲，加上對方啱啱喺盃賽踢足120分鐘，我哋體能可能有優勢；會踢番4後衞，嘗試喺前面主動逼搶。」另外，兩名主力林衍廷、李毅凱出戰亞運仍未歸隊，Henry坦言陣容深度不足，上月宣布掛靴的基藍馬，或要再「踢多一場」。

前鋒伊巴謙上仗個人梅開二度，但流浪最終輸波而回，他認為球隊表現可以更好：「我知道大家都好努力，但我哋要付出更多、做得更好，頭15分鐘集中力不足，呢點須要改善。」流浪暫時在聯賽只贏1場，伊巴謙深信球隊今仗可以反彈：「球隊實力唔差，有一定競爭力，只要保持正面心態，形勢一定會扭轉，希望對住北區可以有更多貢獻。」

均業北區剛與大埔在「高級組銀牌」第一圈鬥足120分鐘，最終在互射12碼階段落敗，主教練梁志榮指滿意球隊表現，又相信球員在體能恢復上未有太大問題。返到聯賽戰線，「細榮」表示會以防守行先，目標有分落袋：「流浪近幾場輸波，但表現唔錯。始終中場有『嘉緯』、神田夢實派牌，前線伊巴謙同劉智樂又走動好多，希望可以阻止佢哋嘅反擊。」陣容方面，隨周家樂、黃偉國正隨5人港隊出戰亞盃外，馬圖斯、伊泰路及羅港威，亦很大機會因傷缺陣。

韋健豪（Marco）上仗首次正選上陣，他承認自身狀態未算十足，但與隊友默契不成問題。今仗「倒戈」，Marco希望憑着對流浪的熟悉程度，幫助球隊全取3分：「要重點防守伊巴謙，佢速度非常高，射門能力好強。當要仲有『嘉緯』， 一定要早啲埋去對位，唔好畀咁多時間同空間佢去諗點放波。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：11 梁興傑

後衞：4金旻奎 2馬相訓 6朴鍾範 19 姚浩明

中場：12.盧均宜 5.林遼太 10林嘉緯

前鋒：21伊巴謙 7劉智樂 44 神田夢實

均業北區

門將：1.林駿杰

後衞：2.張俊軒 3.柏度 94.韋健豪 4.韋法頓

中場：10.羅曉聰 22.劉君正 14.何振廷

前鋒：11.肯迪13.朱偉鈞 47.王力威