費度：邁亞密頹勢　料繼續失分

國際邁亞密飽受傷兵困擾，導致球隊打入季後賽的希望也越來越渺茫了。

國際邁亞密亦未能克服美斯缺陣帶來的影響，正所謂「屋漏偏逢連夜雨」，陣中首席射手李安納度甘賓拿亦將會聯同守衞佐迪艾巴及伊恩法雷一同因傷缺陣。

上場聯賽，國際邁亞密下半場出現崩潰的情況下，最終以1比4大敗於芝加哥火燄腳下。我認為國際邁亞密今仗難以保持不失球，所以前線的中鋒球員祖斯夫馬天尼斯和法利亞斯及賴恩泰萊等球員，需要交出強勁表現才可。對國際邁亞密來說，好消息就是FC辛辛那提經已取得常規賽的球迷盾冠軍，所以對方或許會輕裝上陣。

FC辛辛那提今季全季表現突出，盧斯安奴阿高斯達入球頻頻，如今排在美職聯神射手次席位置，除此之外他亦經常會為隊友舖橋搭路。保賓沙自從於7月加盟球隊後，9場賽事一共攻入5球，亦加強了球隊的進攻火力。至於球隊的3人防線亦是美職聯其中一條表現最佳的防線，因此，整體而言我認為他們看來會保持超強氣勢進入季後賽。

在正常情況下，我會認為FC辛辛那提今仗會獲勝，但由於他們已經不再為名次擔心，所以他們或會作出輪換。如果美斯復出的話，國際邁亞密將可勝出，但如果美斯未能上陣的話，今仗雙方將會打成平手，各得1分。