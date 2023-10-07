【獎牌榜】港隊保持第12位　亞運煞科日空手道隊守尾門

2023年10月07日 22:14
  • 東網電視
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    不經不覺，為期16天的杭州亞運會已進入尾聲，今日（7日）港隊雖然未有獎牌進帳，但在獎牌榜上位置不變，依然憑8金、16銀、29銅共53面獎牌成績，守位獎牌榜第12名。而周日是閉幕日也是最後比賽日，曾綺婷將代表空手道隊為港隊爭取最後獎牌，而男子團體形亦力拚到底，希望創下更大突破。另外，韻律泳港隊將出戰集體賽，力爭佳績。
    中國代表團在獎牌榜以200面金牌獨領風騷，以亞運全部481面金牌計算，中國隊共淘得超過4成的金牌，表現超卓。南韓奪得男足金牌後，以41金排名第3，比日本的51面仍相差10金，將無法超越，日本篤定「二哥」地位。
    獎牌榜 (只列頭12位)
    排名 隊伍 金 銀 銅 總數
    1 中國 200 111 71 382
    2 日本 51 65 69 185
    3 南韓 41 59 89 189
    4 印度 28 38 41 107
    5 烏茲別克 21 18 31 70
    6 中華台北 18 20 28 66
    7 伊朗 13 21 19 53
    8 泰國 12 14 31 57
    9 巴林 12 3 5 20
    10 北韓 11 18 10 39
    11 哈薩克 10 20 45 75
    12 香港 8 16 29 53