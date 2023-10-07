【獎牌榜】港隊保持第12位　亞運煞科日空手道隊守尾門

不經不覺，為期16天的杭州亞運會已進入尾聲，今日（7日）港隊雖然未有獎牌進帳，但在獎牌榜上位置不變，依然憑8金、16銀、29銅共53面獎牌成績，守位獎牌榜第12名。而周日是閉幕日也是最後比賽日，曾綺婷將代表空手道隊為港隊爭取最後獎牌，而男子團體形亦力拚到底，希望創下更大突破。另外，韻律泳港隊將出戰集體賽，力爭佳績。

中國代表團在獎牌榜以200面金牌獨領風騷，以亞運全部481面金牌計算，中國隊共淘得超過4成的金牌，表現超卓。南韓奪得男足金牌後，以41金排名第3，比日本的51面仍相差10金，將無法超越，日本篤定「二哥」地位。

獎牌榜 (只列頭12位)

排名 隊伍 金 銀 銅 總數

1 中國 200 111 71 382

2 日本 51 65 69 185

3 南韓 41 59 89 189

4 印度 28 38 41 107

5 烏茲別克 21 18 31 70

6 中華台北 18 20 28 66

7 伊朗 13 21 19 53

8 泰國 12 14 31 57

9 巴林 12 3 5 20

10 北韓 11 18 10 39

11 哈薩克 10 20 45 75

12 香港 8 16 29 53