麥湯米尼補時起孖　曼聯神奇反勝賓福特

曼聯周六晚(7日)英超主場迎戰賓福特，在大部份時間落後劣勢下，憑麥湯米尼補時連入兩球，以2比1奇迹反勝全取3分，兩連敗後勝回一仗。

為悼念傳奇領隊費格遜妻子離世，曼聯球員臂纏黑紗作賽，哈利馬古尼同莊尼伊雲斯出任雙中堅，域陀連迪路夫串演左閘，蘇夫恩岩拉伯特拍住卡斯米路踢防中，美臣蒙特任攻中，般奴費南迪斯任右中場，撲擊賓福特。

雖然曼聯上半場有60%控球率，但攻勢欠直接，賓福特打突擊反而仲有威脅，26分鐘，曼聯中後場連串犯錯，先有卡斯米路被對方中場逼搶失波，域陀連迪路夫解圍又唔夠清脆，最慘係奧拿拿反應慢，被馬菲亞斯贊臣一記力度不大射門溜入，曼聯先落後0比1。

曼聯半場毫無起色，更因為賓福特另一次中場逼搶幾乎輸多粒，麥比奧莫熨射奧拿拿睇怕又救唔到，最後柱邊出界。

下半場冇態嘅卡斯米路被換走，由基斯甸艾歷臣入替，攻咗一輪冇收穫，收起拉舒福特同美臣蒙特，改派阿歷真度加拿祖同安東尼馬菲奧斯，最後階段安東尼馬迪爾都出嚟搏殺，終靠麥湯米尼補時連入兩球，協助曼聯反勝2比1完場。