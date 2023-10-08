又破紀錄！何詩蓓世盃柏林站200自無敵封后

在德國舉行的世界盃游泳賽柏林站200自賽事，又成為何詩蓓的天下！這位25歲「女飛魚」於當地時間周日晚（香港時間周一凌晨)上演的次天賽事中，以1分55秒10打破由匈牙利「鐵娘子」賀蘇祖保持的世盃大會紀錄，大熱贏得金牌。

9月底才在杭州亞運掃走6面獎牌的何詩蓓，繼昨天取得400米自由泳的銅牌後，今日在最擅長的200米自由泳決賽中，以第2反應起跳，迅即加速超越美國的赫絲基，第2次轉塘時已進佔第一位，最終在身旁的新西蘭年輕泳手費雅韋達互相爭持激勵下，何詩蓓造出1分55秒10佳績，奪冠優勢逾1秒，贏得清脆俐落。何詩蓓明天將出戰100自，排第6組預賽競逐。

獎金豐富的世界盃游泳賽，雖以短池形式為傳統，但逢奧運年前的一年則轉為長池賽。一連3站的比賽連續3星期舉行，每站3天比賽，柏林站後將舉行希臘雅典站及匈牙利布達佩斯站。每個項目的冠軍可獲1萬2千美元獎金，亞軍及季軍分別可得1萬及8千美元。另設破世界紀錄獎金作激勵。累積3站總分的冠軍泳王及泳后，更可豪奪10萬美元大獎。賽會另設同一賽項連贏3站的特別獎，得獎泳手另獲1萬美元，可謂相當吸引。經兩天比拚後，何詩蓓暫列積分榜第7名。