【有片】基奧特守龍獻神救 網民：勁過奧拿拿

AC米蘭周日(8日)凌晨作客1比0擊敗熱拿亞，升上意甲榜首，首席射手基奧特再成贏波功臣，不過佢今場並冇入波或助攻，而係客串龍門喺補時獻出關鍵神救！基奧特賽後講明要裱起呢件歷史性嘅龍門衫，而網民亦一致大讚基奧特守龍「勁過奧拿拿」！

AC米蘭作客熱拿亞戰況膠着，戰情一直頗為平淡，直到完場前突然高潮迭起，87分鐘基斯甸普列斯接應傳中射入，為客隊領先。補時7分鐘AC米蘭門將邁治蘭出迎，禁區外粗暴撞跌對手被逐，由於AC米蘭當時已經用晒換人名額，令基奧特要改着邁治蘭波衫客串守龍。

熱拿亞之後瘋狂進攻，先有艾拔古蒙臣罰球中楣，最後時刻佐治普斯卡斯有半單刀機會，基奧特及時出迎快半步將個波拍走，再喺熱拿亞球員趕到補射前，回身將個波擒實。化險為夷後，一眾隊友即刻走去攬實基奧特慶祝，呢位法國前鋒亦振臂高呼，激動過射入絕殺。

37歲嘅基奧特賽後表示：「我從未經歷過咁嘅事，我哋奮力戰鬥，我仲有個精彩撲救！當時我覺得出迎係好過企喺龍門口，我唔識門將嘅移動，只係憑感覺去判斷。我會留起呢件邁治蘭嘅波衫，裱起佢作為留念。」

AC米蘭教練皮奧利透露普列錫曾請纓守龍，但佢認為基奧特嘅身高更加適合；前AC米蘭球星蒙杜利禾亦讚揚基奧特嘅表現：「基奧特好識閱讀球賽，呢球波好多龍門都唔會選擇出迎，佢嘅決定令人驚訝，而且仲冇犯規添，呢3分係基奧特救返嚟。」

基奧特客串門將成為網民熱話，唔少球迷都話佢守龍門穩陣過同日又犯錯嘅曼聯門將奧拿拿：「基奧特可以喺曼聯做正選門將」、「呢個先係坦哈格最想要嘅用波型龍門」、「如果係奧拿拿，佢會企喺白界睇住對手射入」。