史達寧創造3球　車路士復甦3連勝

周六(7日)晚英超，史達寧大爆發創造3球，協助車路士作客以4比1反勝般尼，以行動證明英格蘭主帥修夫基棄用佢係錯誤決定。車仔各項賽事取得3連勝，呢支「億萬大軍」已經重回正軌，並且來勢洶洶，令今季爭標形勢更加激烈。

般尼開賽15分鐘靠1次快速反擊，由奧度拔射入打開紀錄，但之後成為史達寧表演時間，佢喺上半場末段，左路突破之後傳中，導致般尼中堅艾達希擺烏龍。

換邊後冇耐，史達寧再次利用個人突破能力，殺入禁區博到對手域天奴犯規，獲得12碼，由高爾彭馬主射入網，協助車路士反超前2比1，呢位今季由曼城來投嘅新星以21歲零154日成為車仔史上第2年輕喺英超射入12碼嘅球員。

史達寧間接創造2個入球後，65分鐘自己射入1球，跟住高爾彭馬傳畀尼高拉斯積遜射成4比1，繼英聯盃擊敗白禮頓及上仗英超贏富咸後，取得3連勝。

史達寧今季表現大勇，但再次落選英格蘭國家隊，好多球迷替佢不值，賽後呢位28歲翼鋒話：「我唔需要證明自己嘅能力，我哋先失波，但並冇放棄，之後愈踢愈順，交出精彩表現。」領隊普捷天奴話，好開心球員已經建立信心，並不斷進步。