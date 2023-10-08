港超聯　前歐霸兵來投　深水埗簽3新外援

港超聯球隊深水埗周日（8日）在社交平台宣布，簽入來自塞爾維亞的孖生兄弟艾雲·馬高域、雲尼·馬高域和南韓後防球員宋柱浩，其中雲尼·馬高域曾為小國腳，幫塞爾維亞U19上陣1次，並曾於歐霸盃上陣。

29歲的艾雲·馬高域為弟弟，司職進攻中場或前鋒，職業生涯曾於瑞典、希臘、伊朗、韓國等聯賽效力，上一個球季效力於黑山甲組聯賽。至於同樣29歲，曾為塞爾維亞小國腳的兄長雲尼·馬高域，司職防守中場，職業生涯曾於波蘭、葡萄牙、波斯尼亞、羅馬尼亞等聯賽效力，上一個球季效力於克羅地亞乙組聯賽，而宋柱浩職業生涯一直於韓國聯賽效力，上一個球季效力於韓國K2聯賽-牙山木槿而

【艾雲·馬高域檔案】

全名： Ivan Marković

出生日期：1994年6月20日

國藉：塞爾維亞

位置：中場/前鋒

身高：1米86

球衣號碼：8

【雲尼·馬高域檔案】

全名：Vanja Marković

出生日期：1994年6月20日

國藉：塞爾維亞

位置：中場

身高：1米86

球衣號碼：6

【宋柱浩檔案】

全名：Song Ju-ho

出生日期：1991年3月20日

國藉：韓國

位置：後衞

球衣號碼：14