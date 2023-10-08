港超聯 前歐霸兵來投 深水埗簽3新外援
2023年10月08日 12:41
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雲尼·馬高域（左）、艾雲·馬高域及宋柱浩齊齊加盟深水埗。（深水埗 facebook圖片）
港超聯球隊深水埗周日（8日）在社交平台宣布，簽入來自塞爾維亞的孖生兄弟艾雲·馬高域、雲尼·馬高域和南韓後防球員宋柱浩，其中雲尼·馬高域曾為小國腳，幫塞爾維亞U19上陣1次，並曾於歐霸盃上陣。
29歲的艾雲·馬高域為弟弟，司職進攻中場或前鋒，職業生涯曾於瑞典、希臘、伊朗、韓國等聯賽效力，上一個球季效力於黑山甲組聯賽。至於同樣29歲，曾為塞爾維亞小國腳的兄長雲尼·馬高域，司職防守中場，職業生涯曾於波蘭、葡萄牙、波斯尼亞、羅馬尼亞等聯賽效力，上一個球季效力於克羅地亞乙組聯賽，而宋柱浩職業生涯一直於韓國聯賽效力，上一個球季效力於韓國K2聯賽-牙山木槿而
【艾雲·馬高域檔案】
全名： Ivan Marković
出生日期：1994年6月20日
國藉：塞爾維亞
位置：中場/前鋒
身高：1米86
球衣號碼：8
【雲尼·馬高域檔案】
全名：Vanja Marković
出生日期：1994年6月20日
國藉：塞爾維亞
位置：中場
身高：1米86
球衣號碼：6
【宋柱浩檔案】
全名：Song Ju-ho
出生日期：1991年3月20日
國藉：韓國
位置：後衞
球衣號碼：14