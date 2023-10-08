英超「日本打吡」　白禮頓利物浦大晒冷

英超爆發「紅白大戰」，白禮頓主場迎戰利物浦，白禮頓踢法積極主動，入波多失波亦多，近7仗聯賽全開4球或以上。利物浦上仗聯賽9人應戰下慘負熱刺1比2，此仗可見「紅軍」攻力甚強，預計將同「海鷗」鬥攻，入球騷可期，捧3.5球入球大。（Now 621及611周日晚9時直播）

「海鷗」白禮頓踢法有前冇後，極富娛樂性，睇番佢哋今季表現，既能擊敗紐卡素同曼聯，卻又輸畀韋斯咸同阿士東維拉，其中上仗聯賽鬥維拉雖然大敗1比6，但球員踢到最一刻仲諗住進攻，上周中歐霸盃作客馬賽一樣照攻，結果喺半場落後兩球之下逼和2比2，相信佢哋今場踢法唔會改變，繼續搶攻。

利物浦上仗不敵熱刺，聯賽不敗身被破，但其實佢哋輸波同球證誤判有莫大關係，賽後亦鬧出唔少風波。「紅軍」上下谷埋一肚火，會用表現嚟證明自己，佢哋今仗有居迪斯鍾斯同迪亞高祖達停賽，前鋒加普受傷缺陣，幸好兵源足夠調動，上周中歐霸盃開齋入波嘅賴恩格雲貝治，將繼續獲重用，前鋒線亦有穆罕默德沙拿、達雲紐尼斯、路易斯迪亞斯三箭齊發，對住中門大開嘅白禮頓，肯定大把波入。

更多賠率：

直播表

周日2:00pm 韓職 FC首爾 Vs 全北汽車

無綫myTV Super

周日2:00pm 韓職 蔚山現代 Vs 仁川聯

無綫myTV Super

周日6:15pm 荷甲 施禾利 Vs 飛燕諾

無綫myTV Super

周日6:30pm 意甲 蒙沙 Vs 沙蘭力坦拿

Now 638

周日7:00pm 法甲 馬賽 Vs 勒哈弗爾

Now 639

周日8:00pm 西甲 維拉利爾 Vs 拉斯彭馬斯

Now 632

周日8:30pm 荷甲 阿積士 Vs 阿爾克馬爾

無綫myTV Super

周日9:00pm 英超 白禮頓 Vs 利物浦

Now 621、611

周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 紐卡素

Now 622

周日9:00pm 英超 狼隊 Vs 阿士東維拉

Now 623

周日9:00pm 意甲 拉素 Vs 阿特蘭大

Now 638

周日9:30pm 德甲 利華古遜 Vs 科隆

Now 639

周日10:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 皇家蘇斯達

Now 632

周日10:45pm 荷甲 鹿特丹斯巴達 Vs 燕豪芬

無綫myTV Super

周日11:30pm 英超 阿仙奴 Vs 曼城

Now 621、611

周日11:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 弗賴堡

Now 639

周一0:30am 西甲 艾拉維斯 Vs 貝迪斯

Now 632

周一0:30am 西甲 切爾達 Vs 基達菲

Now 633

周一1:30am 阿甲 聖達菲聯 Vs 沙米恩圖

無綫myTV Super

周一2:45am 意甲 拿玻里 Vs 費倫天拿

Now 639

周一3:00am 西甲 CF格蘭納達 Vs 巴塞隆拿

Now 632