【亞運閉幕】港隊創歷史！3250萬獎勵得獎運動員

為期16天的杭州亞運會今日（８日）煞科，隨着大會最後兩項空手道及韻律泳項目結束後，各項金牌已名花有主，港隊今屆以8金、16銀、29銅共53面獎牌成績完成，寫下新一頁，金牌數目追平了2010年及2018年的8面金牌紀錄，但獎牌總數卻是歷來之冠，並在參賽的41個國家地區中於獎牌榜位列第12名。

今屆香港派出660名運動員爭逐40個項目，其中有18項目取得獎牌，隨着賽艇為港贏得今屆首面金牌後，游泳、劍擊、7人欖球、單車、高爾夫球及橋牌均相繼奪金，根據馬會推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，將為得獎運動員頒發共3250萬獎金，而政府與港協暨奧委會）將於周六(10月14日)舉行凱旋歡迎儀式。

港隊今屆亞運的得獎運動員如下:

金牌(8)

賽艇﹕林新棟、王瑋駿（男子雙人單槳無舵艇）

游泳﹕何詩蓓（女子100米自由泳)

游泳：何詩蓓（女子200米自由泳）

劍擊﹕張家朗（男子花劍個人）

七人欖球﹕香港男子7欖隊

高爾夫球﹕許龍一 （男子個人賽）

單車﹕楊倩玉（女子個人公路賽）

橋牌: 黎偉傑、何凱桐、何煒霖、招偉立、施純森、麥國輝（男子團體賽）

銀牌(16)

武術﹕劉徐徐（女子長拳）

武術: 許得恩（男子太極拳太極劍全能）

劍擊﹕江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 (女子重劍團體)

賽艇﹕梁瓊允、張海琳 (女子雙人單槳無舵艇)

游泳﹕何甄陶 （男子50米背泳）

游泳: 何詩蓓 （女子50米自由泳）

滑浪風帆﹕魏瑋恩（女子RS:X ）

滑浪風帆:馬君正（女子iQFOiL）

帆船﹕洛雅怡 （ILCA 6單人帆船）

單車:李思穎、楊倩玉（女子麥迪遜賽）

單車:梁嘉儒 （男子全能賽）

單車:李思穎 （女子全能賽）

馬術﹕蕭頴瑩 （盛裝舞步個人賽）

壁球﹕陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒 (女子團體)

壁球: 陳善鈺 （女子單打）

電競﹕陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 (《夢三國2》)

銅牌(29)

田徑﹕俞雅欣（女子跳遠）

乒乓球﹕黃鎮廷（男子單打）

武術﹕陳穗津(女子太極拳太極劍全能)

空手道﹕劉慕裳 (女子個人形)

賽艇﹕趙顯臻(男子單人雙槳艇)

滑浪風帆﹕鄭清然(男子iQFOiL)

單車﹕劉允祐(男子個人公路計時賽)

單車﹕李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀(女子團體追逐賽)

七人欖球﹕香港女子7欖隊

馬術﹕陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩(盛裝舞步團體賽)

帆船﹕Akira Sakai、Russell Aylsworth(男子49人級)

劍擊：蔡俊彥（男子花劍個人賽)

劍擊﹕江旻憓(女子重劍個人賽)

劍擊﹕陳諾思(女子花劍個人賽)

劍擊﹕何瑋桁(男子重劍個人賽)

劍擊﹕張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然(男子花劍團體)

劍擊﹕陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名(女子花劍團體)

劍擊﹕何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯(男子重劍團體)

游泳﹕何詩蓓(女子50米蛙泳)

游泳﹕何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、譚凱琳(女子4X100米自由泳接力)

游泳﹕何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、簡綽桐(女子4X100米混合接力)

壁球﹕何子樂(女子單打)

壁球﹕梁子軒(男子單打)

壁球﹕梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙(男子團體賽)

壁球﹕李嘉兒、黃祉謙(混合雙打)

高爾夫球﹕許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒(男子團體賽)

象棋﹕林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰(混合團體賽)

三項鐵人﹕黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂（混合接力賽）

橋牌﹕陳佩怡、顧可容、黃慧敏、楊凱寧、董秀賢、鄧芷妍（女子團體）