香港隊　亞運創歷史　霍啟山：每位都係我嘅英雄

周六（7日）晚上才在銅牌戰激鬥烏茲別克，兼歷史性奪得亞運第4名的港隊男足，翌日（8日）下午已在足總主席霍啟山帶領下，由杭州啟程返回香港。是日8號風球正在生效，但仍吸引多名球迷前來接機，足總更特意帶來了橫額，讓大家合照留念，場面墟冚。

由於阿富汗、敘利亞先後退賽，令港隊分組賽即使兩負烏茲別克，仍能以次名出線16強。港隊之後在淘汰賽接連擊敗巴勒斯坦、伊朗，歷史性闖入4強，但卻不敵日本。最終港隊在銅牌賽再負「老對手」烏茲別克，只得第4名，但仍創下港足在亞運足球史上最佳成績。

足總主席霍啟山對港隊今次亞運表現感驕傲，認為代表隊能夠踢出香港精神：「今次杭州亞運，港隊創造歷史打入4強，我戥佢哋感到非常驕傲，見到佢哋好努力，特別最後兩場對日本同烏茲別克，佢哋係有香港精神，為港為國爭光，佢哋每一位都係我嘅英雄，感謝球員同教練嘅付出。」被問到港隊在亞運創歷史佳績，能夠為本地足球發展帶來甚麼改變及影響，「霍生」回應道：「下一步青訓係好重要，希望通過社會嘅資源同足總嘅努力，多啲支持我哋港超同青訓，幾年前成立香港U23嘅其中一個目標都係為亞運備戰，今次睇番成果係非常開心，希望有更多球迷及有心人士，一齊支持本地足球。」霍啟山續指已為今次亞運港隊安排獎金，惟他表示相關詳情會待向職球員公布後，才向公眾交代。

至於門將謝家榮早前在銅牌戰賽後接受訪問時，一度哭成淚人，但是日落機時心情明顯已經平復：「啱啱輸完4球，琴日完場即刻做訪問，所以未緩衝到。同埋問題又有啲煽情，一諗起今次旅程結束，個吓覺得好可惜，所以就忍唔住喊。」整個亞運表現出色的「家榮」，續指今次比賽對自己生涯發展幫助很大：「今次入到4強足夠我記一世，對伊朗仲可以不失球贏埋，自己表現尚算滿意。係一個大賽得到大家認同，令我信心增強好多，對未來比賽好緊要。相信今次表現，可以畀主教練安達臣睇到我嘅潛力，令佢知道我有能力競爭大港腳正選位置。」

除此之外，有不少球迷到場接機，其中盧生就表示希望向港隊表達支持：「都想等香港隊隊員知道我哋支持佢，雖然最後係（銅牌戰）輸波，但打入4強嘅成績都令我哋好開心。」港隊出戰亞運期間，盧生正在台灣旅遊，他透露旅途中不忘關注代表隊的表現，並認為港隊於8強淘汰伊朗一戰最為難忘：「我哋喺廚師發辦壽司店一路食，一路留意港隊嘅表現，港隊贏咗伊朗仲喺地鐵站嗌咗出嚟，賽前覺得對伊朗都冇乜（取勝）可能，但估唔到贏1比0。」他又點名稱讚謝家榮的表現，表示喜見這位港隊門將的成長：「以前佢都有過唔少負面新聞，會擔心會唔會成為下一個卓耀國，但原來遇到逆境，係反而更加成長咗。」