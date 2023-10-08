祖高爾：兵工廠讓車馬　宜秤先藍月

上季聯賽的兩大主角阿仙奴及曼城在酋長球場正面交鋒，但不幸的是，彼此有主力如奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪及加比爾馬天尼利等，將會缺席今場賽事，但當中對比賽結果至為關鍵的，是阿仙奴的布卡約沙卡也可能因傷缺陣。

沙卡在英超已經連續87場為阿仙奴正選登場，今季的入球數量，創造機會次數及一對一過人皆為全隊最高。在過去的3場比賽沙卡不得不先後因傷提早被換出，包括周中看起來不太樂觀的拉傷，所以很明顯即使他不是在最佳狀態下仍要落場比賽，這表明阿迪達知道他對這支阿仙奴的重要性有多高。

我上周曾經提到過阿仙奴現在擁有足夠的球員深度，往往能夠有人挺身而出進入正選陣容並踢出表現，而經過我長年的觀察及經歷，發現了如果在周中歐聯輸波後，最好的治療方法，是緊接著在英超賽場上硬撼另一支強隊，皆因你會很快把所有的注意力集中在此力求反彈。

談到反彈，在呑下本賽季首場英超敗仗後，曼城在歐聯作客對RB萊比錫中表現出色，並輕鬆獲勝。與阿仙奴不同，曼城現在所有的鋒線球員基本上已經復出，但真正給我留下深刻印象的是謝利美杜古，無論是正選還是後備登場，他看起來都是一個真正的威脅，目前在4場比賽中入了兩球。周中他被列為後備，這告訴我哥迪奧拿是為了讓他在周日的比賽中正選登場而進行輪換。

洛迪卡斯簡迪停賽後，中場將成為曼城最有趣的位置，顯然加雲菲臘斯是他的直接替代人選，但在最近兩場比賽中都沒有正選。史東斯已經傷癒下，哥迪奧拿會讓他這麼快就正選投入到如此重要的比賽中扮演內切中場中一職嗎？又或者在上場歐聯比賽後，哥迪奧拿對歷高利維斯給予極高的評價，他會再次讓其正選登場嗎？我的直覺告訴我這將是歷高利維斯，但無論哥迪奧拿選擇誰，他們都必須在比賽中與對方的迪格蘭賴斯、馬田奥迪加特及可能傷癒復出的湯馬士柏迪競爭，在傷情底下阿仙奴的中場線仍然相當有競爭力。

雖然只是季初，但這場比賽的結果可能會產生巨大影響，阿仙奴難以承受輸波的結局，一場落敗會讓他們落後曼城4分，考慮到上季他們沒能在領先的情況下擊敗曼城奪得冠軍，我擔心追趕曼城的話會給他們接下來的每場比賽帶來巨大壓力，以確保分差不會愈拉愈開。

不幸的是，我無法忽視阿仙奴關鍵的傷病問題，即使他們能夠在比賽中大部分時間負隅頑抗，但曼城後備上場的球員擁有瞬間改變比賽一劍封喉的能力，周中後備登場的祖利安艾華利斯在有限的11分鐘比賽時間中，6次觸球便貢獻了1個進球及1次助攻便是最佳例證，因此我相信曼城將能夠贏得比賽。