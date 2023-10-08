沙特阿美高球賽8號波提早結束　林希妤奪香港站冠軍

雖然比賽時仍掛上3號風球，但也有不少市民入場支持。(相片由公關提供)

在香港哥爾夫球會粉嶺球場舉行的「沙特阿美石油團體系列賽香港站」，在8號風球前提前結束，中國球手林希妤周日（8日）於傾盆大雨中，於第二輪附加賽中以長距離40尺精彩的一推，擊敗世界排名第3的南韓高真榮，奪得「沙特阿美石油團體系列賽」香港站個人賽冠軍！

因應颱風小犬襲港，天文台宣布在今午12時40分改發八號烈風或暴風信號，大會決定取消最後一輪賽事。因此於昨天並列第一位的林希妤和高真榮於粉嶺球場第18洞，以突然死亡賽制決勝一戰。兩人先後於第一洞抓下柏忌，其後林希妤於第二輪附加賽中展現實力，成功以長距離推桿抓下小鳥完成賽事。

對於那記神奇的推杆冠軍林希妤賽後接受採訪時候說：「我還是有點震驚。我的意思是，任何事情的發生都是有原因的。我在附加賽第一個洞沒有守住推杆。我告訴自己要保持耐心。然後又是一個好的發球，然後一個好球攻上果嶺，你知道，推入那個洞是非常了不起的」。

上週獲得亞運會團隊銅牌的林希妤補充說：「由於下雨和颳風，這個洞的狀態很不一樣。過去兩天，我一直用挖起杆攻上果嶺，而今天，我距離旗杆還有 190 碼。這是一個很棒的球場，有一個絕佳的收官洞；這是決勝局附加賽的絕佳舞臺，因為這個洞非常具有挑戰性」。

「沙特阿美石油團體系列賽」最後一站將於2023年10月27日至29日在沙特阿拉伯利雅德高爾夫俱樂部（Riyadh Golf Club）舉行。