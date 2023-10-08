國際邁亞密無緣季後賽　美斯外借重返巴塞？

周日(8日)早上美職，國際邁亞密雖然有球王美斯復出，但主場仍以0比1不敵FC辛辛那提，肯定無緣季後賽，意味美斯可以提早放假。西班牙《每日體育報》指美斯可能趁美職休季期間，以外借身份重返母會巴塞隆拿。

美斯因為傷疲問題，自9月21日對FC多倫多後一直休息，缺陣4場比賽，結果國際邁亞密4戰不勝。美斯今場等到55分鐘後備上陣復出，呢位36歲阿根廷射手冇波入之餘，更加睇住球隊78分鐘失守輸0比1，篤定無緣季後賽。

國際邁亞密餘下2場聯賽只屬例行公事，美斯未必會再上陣，估計佢為阿根廷出戰完10月中2場世界盃外圍賽後，就會放假。下季美職將於明年2月24日開鑼，《每日體育報》指美斯「叉完電」後，有機會明年1月轉會市場重開後，以外借身份重投巴塞隆拿，客串一段時間保持狀態。

事實上，以往有唔少美職球星趁休季期間，重返歐洲球壇，包括碧咸效力洛杉磯銀河期間，2次外借去AC米蘭，亨利效力紐約紅牛期間，亦曾重返阿仙奴。美斯加盟國際邁亞密前，巴塞一直想番簽佢，如果美斯真係有咁嘅諗法，雙方有望一拍即合。