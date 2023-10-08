杭州亞運終極獎牌榜！中國201金膺一哥　港隊12位

為期16天的杭州亞運會今日來到煞科日，而481面金牌亦名花有主，總結獎牌榜的形勢，東道主中國代表團以201金獨佔鰲頭，成為「一哥」，並以111面銀牌及71面銅牌，共383個獎牌成為擸走最多獎項的代表團。日本及南韓分別以52金及42金做「二哥」及「三哥」。

港隊今屆取得突破性成績，在游泳、劍擊、高球、橋牌、單車、賽艇及七人欖球摘下8金，多個項目締史上首金，以8金、16銀、29銅排名總獎牌榜第12名，而53面獎牌更在「獎牌數」排名榜中列第10位，值得為一班港隊鼓掌。

杭州亞運

終極獎牌榜(只列頭12位)

排名 隊伍 金 銀 銅 總數

1 中國 201 111 71 383

2 日本 52 67 69 188

3 南韓 42 59 89 190

4 印度 28 38 41 107

5 烏茲別克 22 18 31 71

6 中華台北 19 20 28 67

7 伊朗 13 21 20 54

8 泰國 12 14 32 58

9 巴林 12 3 5 20

10 北韓 11 18 10 39

11 哈薩克 10 22 48 80

12 香港 8 16 29 53