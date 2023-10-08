壁球小旋風到執教港隊12年　趙詠賢：完成歷史任務

今屆亞運會今晚閉幕，香港壁球隊取得了兩銀四銅的獎牌，雖然超越上屆有金牌落袋的成績，但港將們在「黃金一代」雙雙退役下，能夠取得這個成績已經相當難得，而由昔日球員時代的「小旋風」，到擔任了壁球隊教練長達12年的趙詠賢，亦決定離開球隊，她在個人社交平台宣告「已完成歷史任務」。

過去在球員時代曾在2002年釜山亞運會奪金，轉任教練後也多次榮膺最佳教練的趙詠賢，周日（8日）選擇了在今屆亞運的閉幕日宣布離開，她在社交平台寫道：「完成歷史任務！我和團隊已完成自己最後一次亞運會，多謝所有球員、教練員及團隊，我真的很享受跟你們一起的歲月，亦很幸運生命中有你們相伴。」

球員時代有「小旋風」之稱的趙詠賢，可說是香港壁球的ICON，98年亞運會首設壁球項目，她當年僅負馬來西亞名將妮高，取得銀牌，而4年後再釜山亞運，成功復仇，在決賽戰勝妮高贏得壁球史上第一面亞運金牌。繼而在2009年香港主辦的東亞運動會，她率領港隊橫掃全部７面壁球金牌，個人勇奪3金1銀；2010年廣州亞運則最後一次以運動員身份參賽，協助女團摘銀，並宣告退役。

2011年轉任教練，即領女團奪得亞錦賽金牌，在2018年雅加達亞運會更領女隊寫下歷史，贏得女子團體金牌，相隔16年後換個身份再嚐亞運金牌滋味。