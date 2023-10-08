爭標關鍵戰　阿仙奴曼城豁出去鬥攻

萬眾矚目英超爭標大戰，上季亞軍阿仙奴主場迎戰衞冕嘅曼城。兩隊上季鬥到最後一刻，「兵工廠」兩循環對賽輸波成失冠關鍵，佢哋想挑戰曼城，主場必定要全取3分，預料會主動壓迫對手，不過咁樣亦加大失波風險，直取中位數3.5球入球大。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

阿仙奴領隊阿迪達師承曼城主帥哥迪奧拿，同樣以逼搶及主攻踢法為主，佢哋今季維持強大火力，上周喺歐聯受傷嘅布卡約沙卡未知能否趕及復出，好彩仲有加比爾捷西斯、馬田奧迪加特同傷愈嘅李安度杜沙特提供火力，酋長球場出擊自然想一挫強敵。

不過「兵工廠」防守都有唔少漏洞，今季4場聯賽主場都有失波，最大原因係掛住搶攻顧此失彼，面對擅長反擊嘅對手經常頂唔住。阿仙奴近5場聯賽，4場總入球達4球或以上，包括兩場「Big 6」大戰3比1贏曼聯，以及2比2打和熱刺。

曼城今場有中場主力洛迪卡斯簡迪停賽，或影響中後場組織，不過以艾寧夏蘭特為首嘅鋒線絕對係入球保證，祖利安艾華利斯同謝利美杜古喺歐聯都有波入，狀態大勇，「藍月」上季兩循環轟入阿仙奴7球，作客亦無懼駁火，入球大屬穩陣之選。

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