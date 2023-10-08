亞運今晚閉幕　約定3年名古屋相聚

杭州亞運周日在杭州奧體中心體育場「大蓮花」閉幕，大會以全球首創的「數控草坪」打造一個「最美花園」，以嘉年華式的派對讓運動員留下美好回憶，並邀請大家3年後在日本名古屋相聚。

港隊出席閉幕禮的隊伍包括韻律泳、水球、射箭、空手道、中國象棋及龍舟等，並派出中國象棋運動員黃學謙擔任閉幕禮旗手。

閉幕禮於晚上8時在「大蓮花」進行，典禮約75分鐘，會通過4個短片、2個節目及1場嘉年華，以表達歡慶之意及惜別之情。今天適逢是中國農歷二十四節氣中的「寒露」，正是杭州荷桂交替的時節，將通過「璀璨共此時」及「荷桂共生輝」兩個節目，借荷花和桂花惜別八方來賓，期盼來日再聚。

此外，開幕禮上的「數字火炬人」亦會重返閉幕式，並送上禮物，全球網民可以在網上領取「亞運星光數字紀念章」，以代表將亞運精神永遠傳承。

當然，其中一個焦點是與下屆亞運會的交接儀式，下屆主辦城市名古屋代表接過旗幟後進行了文藝表演，並邀請大家於3年後見面，而名古屋亞運已定於2026年9月19日至10月4日上演。