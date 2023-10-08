香港隊　世盃外決選名單　多位亞運功臣有份

即將出戰2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈的港隊，周日（8日）公布23人決選名單，其中多位剛剛幫助港隊取得亞運4強佳績的球員，包括謝家榮、潘沛軒及李毅凱都有榜上有名，此外周緣德首次入選大港腳。

港隊早前在亞運歷史性取得4強成績，今次23人名單中，有6位亞運功臣都在陣，包括謝家榮、潘沛軒、李毅凱、孫銘謙、安永佳及胡晉銘。效力傑志的德港混血後衞周緣德首度入選。外流兵方面，勞烈斯重獲徵召，上月演出港隊處子戰的恩高斯達特前鋒米高亦有份入選。至於梁諾恆、徐宏傑及黃洋則不在名單當中。

周一（9日）將展開集訓的港隊，本月會出戰2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈賽事，期間會先於周四（12）坐鎮香港大球場出擊，再於下周二（17日）作客，與不丹爭奪晉級資格。

港隊23人決選名單：

門將：葉鴻輝(東方)、保羅(傑志)、謝家榮(大埔)

後衞：李毅凱(標準流浪)、勞烈斯(大連人)、羅素、費蘭度、陳晉一、周緣德、艾里奧(傑志)、茹子楠(梅州客家)

中場：陳俊樂(傑志)、鞠盈智(冠忠南區)、黃威、胡晉銘(理文)、陳肇鈞(大埔)

前鋒：孫銘謙(東方)、米高(恩高斯達特)、安永佳(廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒(傑志)、艾華(冠忠南區)、艾華頓(理文)