阿仙奴幸運入波贏曼城　達Sir聯賽首勝哥迪奧拿

周日(8日)晚英超前列大戰，阿仙奴主場對曼城，亦係兩軍主帥兼師徒阿迪達同哥迪奧拿大鬥法，最終阿仙奴憑住加比爾馬天尼利射門省中尼敦阿基破網，以1比0擊敗曼城，亦係「達Sir」喺聯賽對師傅哥迪奧拿首場勝仗。

阿仙奴有翼鋒布卡約沙卡因傷連後備都冇份，令前線火力大打折扣，曼城雖有中場洛迪卡斯簡迪停賽，但一開波即被曼城控制戰局，先有加華度爾近射畀迪格蘭賴斯護到空門，解圍不遠輪到尼敦阿基埋門高出，之後門將大衞拉耶大腳解圍，彈中祖利安艾華利斯幾乎入網，抹一把汗。不過曼城逼搶非常兇狠，其中高華錫從後踩中馬田奧迪加特，竟然只罰黃牌唔使領紅，認真好彩，冇耐佢又侵犯迪格蘭賴斯連黃牌都冇，球證奧利華嘅執法尺度真係好難估，半場互交白卷。

阿仙奴主帥阿迪達見勢色唔對，易邊後即換入剛傷愈嘅加比爾馬天尼利，佢入場冇耐開出角球，幾乎造就加比爾馬加希斯頂入，加比爾捷西斯近射又被閂出。曼城主帥哥迪奧拿一口氣換入史東斯、謝利美杜古同馬菲奧斯紐尼斯，冇耐阿迪達見師傅變陣，佢亦一次過換入湯馬士柏迪、夏維斯同富安健洋，收到奇效，86分鐘富安健洋彈畀夏維斯，後者再二傳畀馬天尼利勁射，省到尼敦阿基入網，協助阿仙奴擊敗曼城，「達Sir」接手阿仙奴後，之前7次聯賽對住哥帥嘅曼城全敗，今次首贏師傅真係威番鋪，現時同榜首熱刺同分，只因得失球差排次席。