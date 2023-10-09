夏蘭特最大剋星現身　輸到發火捲激烈衝突

「3冠王」曼城周一(9日)凌晨英超，作客0比1不敵阿仙奴，王牌前鋒艾寧夏蘭特今場被威廉沙列巴嚴密看管，喺前線幾乎「隱形」，全場0次射門兼0次成功過人。完場後艾寧夏蘭特心情極差，喺返更衣室期間同阿仙奴教練團發生衝突，要職員同隊友將佢拉走。

阿仙奴今場防守表現緊密，法國中堅威廉沙列巴重點盯實艾寧夏蘭特，呢位挪威前鋒上半場曾有單對單快攻機會，但想用身型撞開對手竟然自己跌低，結果艾寧夏蘭特踢足90分鐘未有射門同過人，xG(預期入球)值為0，相反威廉沙列巴今場有100%對抗成功率同97%傳球成功率。

自上季加盟曼城後，艾寧夏蘭特踢65場比賽只有3場係0射門，對上一次就係季初嘅社區盾對阿仙奴，當時盯佢嘅正正就係威廉沙列巴。艾寧夏蘭特輸波後心情差，完場返更衣室期間，阿仙奴死球教練祖華伸手同基爾獲加握手被拒，懷疑言辭辣着曼城球員，基爾獲加同艾寧夏蘭特即返轉頭「尋仇」，艾寧夏蘭特更曾出手推人，好在隊友即時將佢哋拉開。

曼城領隊哥迪奧拿談及衝突事件，試圖大事化小：「我知道發生咩事，但唔會喺呢度講出嚟。」哥迪奧拿強調唔覺得阿仙奴教練團行為有問題，似乎明白艾寧夏蘭特「心情唔靚」。艾寧夏蘭特已經連續3場冇波入，曼城近4場比賽亦3度落敗。