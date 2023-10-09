香港隊　安帥望大港腳延續亞運隊鬥志

備戰2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈賽事的港隊，周一（9日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。主教練莊恩安達臣在收操後，解釋到今次世盃外決選名單的選人決定，並希望大港腳能夠承接港隊在亞運賽場展現出的超強鬥志，力爭對不丹作出好成績。

港隊周四（12日）將會坐鎮香港大球場，與不丹進行「世盃外」第一圈首回合賽事，周日（8日）公布23人世盃外名單後，港隊隨即展開首課操練。受颱風小犬影響，是日香港天氣不穩，可幸港隊於下午操練時雨勢不算太大。全隊進行簡單熱身以及傳接球等訓練之後，部分球員包括幾位亞運兵轉至健身房作恢復訓練，僅留首次入選大港腳的周緣德等部分球員，進行攻守對抗賽。是日操練有22位球員參與，未見安永佳現身，安帥透露這位效力中甲的1遣返，因要出戰球會賽事要較遲歸隊。

早前帶領港隊於亞運歷史性打入4強的安帥，周日隨隊返港後，翌日就來到FTC主持大港腳操練。收操後，安帥亦對今次港隊亞運之旅作總結：「一班年輕球員喺亞運嘅表現出色，佢哋無論練波同比賽都好努力，全隊嘅心態非常好，佢哋係港隊嘅未來，令人感到鼓舞。」安帥認為亞運隊的鬥志可嘉，值得大港腳學習，表示現時港隊將全力備戰對不丹的世盃外賽事，希望繼續獲得球迷支持：「我哋喺亞運嘅出色表現，對宣傳香港足球會有正面影響，希望大港腳都表現出相同嘅鬥志，我知道今場門票價錢加到200蚊，會讓港隊踢出值回票價嘅表現。」

今次大港腳名單，共有6位亞運功臣入選，其中安帥指處李毅凱重獲徵召，是因為在亞運的出色表現，他亦大讚孫銘謙在亞運期間，出任左閘踢法極具侵略性，但強調今場對不丹，已決定將他推前出任左翼。安帥續指經歷今次亞運神奇之旅後，令他留意到更多之前忽視了的球員。

安帥也解釋到港隊恆常主力黃洋，今次為何未有入選決選名單：「佢喺傑志冇得到太多上陣時間，令佢失去咗比賽嘅信心，呢個情況我喺季前已經同佢討論過，佢都表示理解，我需要嘅係隨時準備好比賽嘅球員。」他續指梁諾恆及徐宏傑，都因不同程度的傷勢，而無緣入選今次名單，並因此召入周緣德以填充後防人腳：「我一直有留意周緣德嘅表現，佢可以踢中堅同右閘，對港隊會有幫助。」