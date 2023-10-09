香港隊　經歷亞運洗禮　胡晉銘：狀態有提升

剛剛幫助港隊歷史性取得亞運男足4強成績幾位球員，周一（9日）隨即投入大港腳操練，備戰周四（12日）世盃外主場對不丹的賽事。其中胡晉銘就認為亞運之旅，除了提升了比賽狀態之後，也令他變得更為成熟，有信心憑亞運的表現，爭取在大港腳及理文獲得更多出場機會。

周日（8日）隨隊回港後，「晉銘」翌日已出現在將軍澳足球訓練中心參與港隊操練，他承認難免感到疲倦：「係要啲時間恢復，港隊周四先比賽，呢幾日有信心做好恢復。」今季轉投理文的「晉銘」，無論在球會及港隊都要面對不少競爭，亞運賽場則成為他了證明實力的舞台：「由理文季前友賽開始，都冇試過踢足90分鐘，直到亞運16強，自己好似一直處於季初狀態，但冇咁多藉口，只能努力追上其他球員嘅進度；喺亞運密集式嘅賽事，對提升狀態絕對有幫助。」

除了比賽狀態，他續指以「超齡球員」參與亞運之後，自己心態上也有所成長：「係時候負起更多責任，尤其係喺亞運做完『超齡球員』之後，感覺心態係有轉變，唔會好似以前咁搵藉口，覺得只係狀態唔好。」今次大港腳決選名單中，長期為港隊出任防中的黃洋最終落選，「晉銘」就認為他與陳俊樂，在今次國際賽前都有機會出任中場位置，並承認責任感比以往更大：「自己唔再後生，係時候長大。」