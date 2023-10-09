保誠網賽受颱風影響　正賽順延明日舉行

受到颱風小犬惡劣天氣影響，維多行亞公園舉行的保誠香港網球公開賽周一（9日）所有賽事，包括兩場正賽，將順延至明日（10日）舉行。香港球手張瑋桓和頭號種子艾珊妮嘉亦將於明日登場，成為焦點。

保誠香港網球公開賽原定今日上演資格賽最後一輪賽事，以及兩場正賽，包括：世界排名42的意大利球手Martina Trevisan對排名78的西班牙球手Cristina Bucsa，以及法網女雙冠軍、中國人氣球手王欣瑜大戰捷克球手Katerina Siniakova，但受天下影響，賽事全部順延至周二舉行。

以外卡身份出戰正賽的香港球手張瑋桓明日將現身維園中央球場，女單首圈大戰世界排名183的澳洲球手韓天遇。另外2018年冠軍Dayana Yastremska亦於下午對世界排名50的Mirra Andreeva。至於頭號種子、兩次澳網冠軍得主艾珊妮嘉亦於同日晚上7時登場，她將與2021年美網亞軍、加拿大新星費蘭迪絲爭晉級，值得留意。

有關賽事最新詳情，請瀏覽保誠網球公開賽官網。

賽事資料

日期：10月7日至10月15日

地點：維多利亞公園網球主場

票價：7日至9日（免費）

10日至15日（160元至970元不等）

＊青少年球迷可憑全日制學生身份，於10日免費入場