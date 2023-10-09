港隊亞運團凱旋返港　霍啟剛：獎牌數字達到目標

杭州亞運周日（8日）正式閉幕，部分港隊運動員翌日（9日）晚上返港，更隨即在香港國際機場出席歡迎儀式，而多名獲得獎牌的選手亦有到場，齊齊接受市民的祝賀。中國香港體育代表團團長霍啟剛受訪時，指今次獎牌數字達到目標，又大讚運動員成功為港爭光。

不少游泳、劍擊、足球等項目的港隊運動員，早前完成所屬比賽後，已率先離開杭州回港，或趕往海外參加國際賽事，因此今次返港的運動員，基本上只有閉幕前數天，仍在比賽的空手道、韻律泳等項目。不過是次歡迎儀式，除邀請了港協暨奧委會會長霍震霆、體育專員黃德森等為嘉賓外，多名在今屆亞運奪得獎牌的運動員亦有出席，包括在賽艇男子雙人單槳無舵艇項目，為香港奪得今屆第一金的林新棟/王瑋駿。

港隊今屆亞運表現出色，共奪8金16銀29銅共53面獎牌，創下隊史最佳成績，金牌數目更追平歷屆亞運紀錄。同日返港的中國香港體育代表團團長霍啟剛，接受訪問時直言對成績感到滿意：「港隊運動員在今次亞運絕對能為港爭光！9月21日出發前，我心情沒有這樣輕鬆，亦有點緊張地向大家說，希望突破以往獎牌數目；但今天我很開心及驕傲，因為我們能夠達到目標。」同時，他又認為在今屆亞運取得「世界級成績」的劍擊、游泳隊，可以藉此為明年巴黎奧運會打下強心針。

除此之外，霍啟剛又以「突破自我、創造歷史」8字總結今屆亞運：「除了傳統項目，很多新興運動以往未曾奪攞牌，但今次做到了，值得我們嘉許。而團隊中亦有不少年輕運動員，好像劍擊、國際象棋、游泳隊等，部分更只有11、14歲，未來體育事業相信一片光明。」對於香港柔道代表徐淑琪，早前被港協暨奧委會以傷患為因取消比賽資格，霍啟剛回應道：「我們要尊重主診醫生最終的專業決定，但我們作為奧委會，當然需要檢視今次事情，看看過程中可否做得更好。」

至於全國運動會將在2025年舉行，香港作為合辦地區，霍啟剛表示會以今次杭州亞運為借鏡：「今次亞運整體安排十分暢順，無論是村內外，市民入場觀眾比賽的感覺、流程同樣十分好，今次政府也派了人員前來考察及學習，相信香港可從中學習。」