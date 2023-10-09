五人亞盃外　港隊不敵中國　袁世傑：改善把握力

香港男子五人足球代表隊周一（9日）赴泰國，出戰亞盃外A組首場賽事，最終以0比6不敵中國，出線形勢不樂觀。賽後陣中效力港超球隊晉峰的主力袁世傑，承認雙方實力上的確有差距，希望球隊可以改善把握力，並在最後一仗再對中國時發揮「打不死」精神，力爭擊敗對手。

在土庫曼退賽後，港隊同組對手僅剩泰國及中國，但由於泰國已取得決賽周主辦權，對賽成績將不會計算在內，意味着港隊需要與中國爭取唯一出線席位。中國在上周六（7日）以1比5大敗予泰國，今仗面對港隊開賽初段仍未取得太大優勢，半場僅憑一記烏龍球領先1球，但下半場卻連入5球，最終以6比0大勝而回。賽後袁世傑接受本報記者訪問時，認為球隊今仗踢得一點都不失禮：「最終結果我們當然很失望，但至少上半場對手只靠一個烏龍球產生入球。而且在陣地戰當中，我們多次夾擊成功，令他們難以產生很多有效的攻勢。」

港隊要爭取出線的話，周五（13日）再對中國時必須大勝，「世傑」承認雙方實力的確存在差距，但希望球隊可以加強把握力，至少一嘗擊敗對手的滋味：「要大勝中國隊當然有難度，但『香港仔』永遠有打不死精神，希望短期內我們可以盡快改善把握力，始終上場多次產生攻門但未能取得入球，其次則是提升攻轉守換的速度。即使未能夠成功出線，但我們目標是在中國隊身上取得一場勝仗。」