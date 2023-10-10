奧利華「秘撈」幫曼城老闆打工　涉利益衝突

英超執法水平近期備受非議，由VAR溝通擺烏龍到連番為錯判道歉，令球迷對英超球證信心盡失。周一(9日)凌晨英超阿仙奴對曼城嘅大戰，球證奧利華拒絕趕2度施「收山腳」嘅曼城中場高華錫出場，英國傳媒指，奧利華上月底曾去阿聯酋「秘撈」執法，金主正正就係曼城老闆，明顯有利益衝突。

奧利華被視為英超最佳球證之一，佢喺「阿曼戰」入面，對高華錫2次粗野犯規採放生態度，賽後一眾前球證同球評家都認為係誤判。更尷尬嘅係，奧利華係1個幾星期前，曾獲邀去阿聯酋執法FC沙迦對艾阿恩嘅聯賽，眾所周知曼城老闆文梳亞係阿聯酋足球金主，聯賽主要贊助商ADNOC係曼城主席阿姆巴拉克旗下公司，阿聯酋足總最近更同曼城傾合作計劃，奧利華今次「秘撈」變相係曼城出糧。

英格蘭球證團隊執法呢場阿聯酋聯賽後，奧利華就對曼城「鬆手」難免引起猜疑，巧合嘅係，喺呢場阿聯酋賽事擔任旁證嘅曲克同VAR球證英格倫，正正就係上星期熱刺對利物浦「烏龍判決」事件嘅主角，更加令人懷疑當中涉及利益衝突。

奧利華季初亦曾獲邀去沙特阿拉伯聯賽「秘撈」，據報執法1場比賽獲得嘅酬勞係3,000鎊(約3萬港元)，足足係英超執法酬勞嘅2倍，而且仲包埋豪華頭等機票。消息指奧利華等球證出外執法，係經過PGMOL主席韋比嘅同意，不過有唔少球迷批評，如果艾雲東尼因違規賭波被重罰停賽，點解球證可以光明正大喺第2個地方幫英超球會老闆打工。