香港隊　辦亞運慶功宴　男足獲85萬獎金獎勵

香港男子足球代表隊剛在杭州亞運創下史上最佳成績，取得第4名。足總周二（10日）在百樂門金宴舉行午宴表揚一眾職球員，慶功宴上港隊主帥莊恩安達臣，更透露足總及董事將派發85萬獎金作為獎勵，同時他又希望周四（12日）主場鬥不丹的世盃外第一圈賽事，可有20,000名球迷入場支持。

今次慶功宴除了港隊亞運職球員外，足總主席霍啟山、會長貝鈞奇、兩位副主席黃良柏和徐英偉、各支球隊代表等亦有出席。宴上先由主教練莊恩安達臣、球員及霍啟山輪流上台發言，大家再即場進行大合照留念，場面愉快。

主教練莊恩安達臣上台受訪時，除憶述今次率隊殺入4強的過程、感受，更透露今次的獎金數字：「今日收到霍山訊息，足總話會派發85萬獎金畀全部職球員，真係好開心，因為我哋喺一項大型運動會創造到好成績。特別係依班年青球員正正就係香港未來，未來10年港隊需要嘅球員，得到足總支持係好事，令佢哋有好大動力去進步。」港隊將在周四（12日）於香港大球場出戰世盃外第一圈賽事，主場迎戰不丹，「安帥」有信心港隊可延續在亞運的勇態，踢出好表現，希望球迷可以踴躍入場，目標見到20,000人。

港隊在亞運闖入4強後，足總主席霍啟山又提道足總的下一步目標：「希望港隊可以參加更多高水平國際賽，提升體能同技術，同時又帶多啲國際賽事嚟香港。」「霍生」表示將在之後每個國際賽期安排友賽，並計劃在明年邀請國內、海外及名宿隊來港獻技。