貝格拉諾防守穩健　半和好路

阿甲盃B組，貝格拉諾主場鬥小保加，貝格拉諾係小組兩支不敗球隊之一，7戰2勝5和排第5，全靠穩健後防，球隊已經4場保持不失，不過佢哋近年對小保加輸多贏少，相信今場交手會加強防守，至少保住半場唔輸，加上該隊近4仗全開半場和，值得再追。（myTV SUPER周三早上7時直播）

阿甲次循環分成兩組踢阿甲盃，踢咗7至8輪，暫時只有兩隊未輸過，一隊係8戰2勝6和嘅葛度爾古斯，另一隊就係貝格拉諾。貝格拉諾喺首循環排第13位，表現一般，但喺次循環就有理想開局，現時7戰得11分排第5，係B組失分最少球隊，同B組前4名只有1至2分差距，只要保持走勢，大有機會爭入前4躋身8強，今仗主場出擊勢必全力搶分。

早前簽入卡雲尼嘅小保加，剛打入南美自由盃決賽，下月初要同富明尼斯爭冠軍，相信重點會放喺自由盃度，而且佢哋喺阿甲盃B組7戰只得2勝1和4負排11位，出線機會不大搏嚟都冇用，雖然雙方近6次對賽小保加錄得5勝1和食住對手，但只要貝格拉諾做好防守，開半場和機會仍然甚高。另外亦都可以入定一注1.5球嘅入球細，再睇情況用派彩快提早收錢博雙贏。

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