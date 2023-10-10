夏薩特宣布掛靴　結束16年比賽生涯

今夏離開皇馬一直未有班落嘅夏薩特，周二(10日)在個人社交網站發文宣布掛靴，結束16年比賽生涯。

32歲嘅夏薩特在IG上載4幅代表自己足球生涯重要時刻照片，分別效力里爾時期、車路士捧歐霸盃、皇馬捧歐聯，同埋戴上比利時國家隊臂章，畀球迷緬懷一番。

「夏神」發文表示：「你要聆聽自己心聲，係時候結束喇，經過16年超過700場比賽，我決定結束比賽生涯。我嘅夢想已經實現，喺全球各地嘅球場上得到滿足。喺我職業生涯當中，幸運地遇到好多頂級領隊、教練同隊友，多謝咁多位，我會好掛念你哋。」

「多謝我效力過嘅球會：里爾、車路士、皇馬，同埋多謝比利時足總，特別多謝家人、朋友、導師，同埋不論高低起伏都同我一齊嘅人。最後，我要多謝你哋，我嘅球迷，你哋多年來擁護我同對我嘅鼓勵。」

總結夏薩特生涯，球會賽上陣635場入168球157次助攻，國家隊上陣126場入33球36次助攻，贏過1次法甲、1次法足盃、2次英超、2次歐霸盃、1次英足盃、1次英聯盃、2次西甲、1次歐聯、1次歐超盃、1次世冠盃、1次西班牙盃、2次西超盃，以及世盃季軍。