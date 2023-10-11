C朗已定退休時間　踢完2026世界盃後掛靴

葡萄牙巨星C朗已定下退休時間，根據西班牙媒體《Cadena COPE》爆料，呢位38歲射手計劃同沙特阿拉伯豪門艾納斯續約至2027年年初，以保持比賽狀態，等踢完2026年世界盃後，就會結束職業球員生涯，屆時已經41歲，意味C朗仲有最後1次機會衝擊世界盃冠軍，力爭成為「完美球王」。

C朗離開曼聯之後，今年1月加盟艾納斯，震撼球壇，雙方簽約2年半，2025年夏天就會約滿，但距離下屆世界盃仲有1年時間，若然C朗唔續約離隊，恐怕未必有球會願意出高薪收留佢，所以C朗希望以不變應萬變，同艾納斯續約至2027年年初，令球員生涯可以「銜接」2026年世界盃，據悉C朗近日已將續約意願，告知艾納斯高層。

C朗加盟艾納斯以來，表現勇猛，上陣30場入25球及8次助攻，最重要係提升沙特聯賽影響力，繼而吸引尼馬、賓施馬等球星都去當地搵食。由於沙特阿拉伯已經提出申辦2034年世界盃，亦希望C朗可以停留當地多一段日子，作為「宣傳」本錢，增加申辦成功機會，相信艾納斯方面應該樂意同C朗續約。

C朗職業生涯捧過英超、西甲、意甲、歐聯、歐國盃、歐國聯等重要錦標，惟獨欠缺世界盃，亦係佢被輿論指不及宿敵美斯嘅原因之一。C朗一向傲氣十足，自然希望收山前，一嘗世界盃冠軍滋味，佢曾經話：「我經常展示自己可以一年又一年比賽，渴望贏得世界盃冠軍，就算有人話我做唔到，我都會全力以赴，向目標進發。」

C朗至今為葡萄牙上陣201場入123球，協助球隊奪得2016年歐國盃及2019年歐國聯冠軍，至於佢喺世界盃最佳成績係2006年打入4強，上屆8強出局，至於能否喺3年後把握最後1次機會，一圓冠軍夢，大家拭目以待。