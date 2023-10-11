日聯盃4強首回合　紅鑽信心爆棚唔赦水手

日聯盃4強首回合同時間上演兩場大戰，首先橫濱水手主場硬撼浦和紅鑽。水手近況飄忽，最大問題係防守不穩；紅鑽硬淨唔易輸，今仗隨時偷到雞，讓球客勝咪錯過。另一場福岡黃蜂主場鬥名古屋鯨魚，黃蜂主場出擊係信心保證，捧主Ｗ。（周三晚6時開賽）

水手依家仍有聯賽、亞冠同日聯盃3條戰線，征戰頻密下狀態比較飄忽，各項賽事近8仗贏得3場，佢哋今季最大問題係防守欠穩，近8仗只得兩場冇失波，不宜高估。

相反，同樣要三線作戰嘅紅鑽表現更加穩定，各項賽事近11仗取得7勝4和，射手白賴仁連斯臣近5仗有4球進帳，就算單計作客近5仗獲得3勝2和，非常硬淨。睇番紅鑽近4仗日聯盃獲得3勝1和，包括上圈兩回合豪贈大阪飛腳4蛋，信心爆棚，今仗受讓必捧讓球客勝。

黃蜂Encore再擒鯨魚

另一仗福岡黃蜂主場鬥名古屋鯨魚，黃蜂近4次主場錄得3勝1和，包括上個月聯賽以1比0擊敗鯨魚，無論實力及心理上都佔優勢。反觀鯨魚近9場法定時間未贏過，而且近8場作客更加輸咗7場，預計黃蜂可以藉主場搶先機，2.9倍主勝值得捧場。

更多賠率：