曼聯季中換帥有得揀？4大「即食」名帥Ready

曼聯今季英超及歐聯雙線失利，要求炒領隊坦哈格嘅聲音此起彼落，現今球壇仍然有唔少名帥未有教職，可以隨時成「魔」，當中最具名氣人選，包括施丹、干地、費歷克、雲尼斯達萊。

曼聯上年4月宣布聘請坦哈格執教之前，一直將施丹列為新帥頭號目標，但呢位前皇馬教練當時希望接替甘迪斯，擔任法國國家隊主帥，但世界盃之後，迪甘斯獲得續約，令佢美夢成空，現時未有着落。如果紅魔鬼依家再出手邀請佢領軍，成事機會比1年半前大。施丹喺球壇擁有崇高地位，以教練身份率領皇馬捧過2次西甲及3次歐聯冠軍，有能力拯救紅魔鬼。

至於干地亦曾經係曼聯主帥人選，佢今年3月離開熱刺後，等待出山，佢執教祖雲達斯、車路士、國際米蘭都捧過聯賽冠軍，教波能力唔需要懷疑，加上擁有英超領軍經驗，可以立即上手，無疑係急救曼聯嘅好人選。加上干地以激情及熱血領軍風格見稱，可以為一盤散沙嘅曼聯建立凝聚力。

另外，費歷克執教德國國家隊成績欠佳，被德國足總解雇，不過呢位58歲名帥擔任拜仁慕尼黑教練期間，戰績彪炳，捧過歐聯及德甲冠軍，可能佢比較適合執教球會，如果成「魔」，或者會帶來驚喜。

最後，擁有「紅魔DNA」嘅雲尼斯達萊教波資歷尚淺，上季執教燕豪芬之後已離任，但呢位47歲經典射手勝在對曼聯文化有深入了解，唔使花時間適應，符合「即食」要求，順便可以指導曼聯一班前鋒射門技巧，提升把握能力。