香港隊　世盃外主場鬥不丹　安帥：要所有球迷支持

2026世盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第一圈賽事周四（12日）一觸即發，港隊將坐鎮香港大球場，與不丹進行首回合對決。今次首圈賽事戰果，將決定港隊能否繼續世盃外及亞洲盃外圍賽征途，主教練莊恩安達臣形容今仗非常重要，並呼籲球迷延續亞運期間對代表隊的關注，入場撐港隊。（港台電視32周四晚上8時直播）

由於亞洲足協（AFC）今年7月宣布一度被暫停會籍的斯里蘭卡，重獲今屆世盃外參賽權，意味港隊需要由第一圈打起，先主後客同不丹爭奪晉級資格。大港腳上月約戰汶萊，結果火力全開主場以10比0大炒對手，安帥認為汶萊與不丹屬同級別球隊，上場友賽有助港隊備戰：「我哋同汶萊拍跳嘅主要目標，就係為咗準備呢場賽事，等港隊熟悉要點樣靠逼搶去擊敗對手。」上任後將會首次於主場帶領港隊出戰正式賽事的安帥，早前幫助代表隊在亞運歷史性取得4強佳績，他希望大港腳能夠承接好表現：「亞運隊展現出超強鬥志同團結性，呢啲特質大港腳都有，希望大家繼續進步。」

港隊周三（11日）到香港大球場進行官方操練，安永佳完成球會賽事後已歸隊，惟艾華頓在隨球隊熱身之後，就獨自在場邊拉筋及接受軍醫檢查，安帥出席賽前記招時提到這位理文前鋒的情況：「我哋唔想艾華頓太操勞，佢琴日練波狀態未足，想確保佢聽日可以最弗狀態應戰。」安帥表示今場賽事不易應付，強調球迷的支持非常重要：「我需要所有球迷入場撐港隊。」

李毅凱憑亞運期間的出色表現，再獲安帥青睞重返大港腳決選名單，對此他難掩興奮：「過去幾次（大港腳）冇份，今次可以再入選，有機會再喺主場球迷面前踢港隊都好開心。」作為亞運隊中年紀最大的一員，「阿凱」認為亞運之旅令他狀態提升不少：「踢完今次亞運自己狀態好咗好多，希望可以保持到，嚟緊幫香港隊踢出好成績。」

不丹現時世界盃名第184位，比港隊低36位，兩隊曾於2015年世盃外碰頭，當年港隊兩循環分別主場以7比0及作客1比0兩挫對手。不丹今年6月曾出戰南亞足球錦標賽，最終3戰全敗分組賽出局，上月國際賽期再與澳門拍跳，結果以1比0擊敗對手。陣中除了外流印尼聯賽的前鋒基治辛之外，其餘球員皆效力於本土聯賽。基治辛是現時不丹陣中少數曾在2015年與港隊交手的球員，賽前記者會上，這位不丹隊長就表示對球隊充滿信心：「今次不丹陣容同2015年已經好唔同，球隊近年有更多機會踢國際賽，新一代嘅不丹球員實力更強，我對隊友有信心。」

港隊預計陣容：

門將：18.保羅

後衞：21.茹子楠 4.勞烈斯 13.李毅凱 12.費蘭度

中場：10.黃威 8.陳俊樂 23.鞠盈智

前鋒：11.艾華頓 20.米高 22.孫銘謙

賽事資訊：

日期：10月12日（星期四）

開賽時間：晚上8時

地點：香港大球場

票價：正價票HK$200、特惠票HK$50