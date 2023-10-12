馬古尼自誇擁9成勝率　威脅1月離開曼聯

曼聯中堅哈利馬古尼近年表現一直受球迷詬病，失去正選後照入英格蘭國家隊亦備受非議，周六(14日)熱身賽對澳洲前，馬古尼接受訪問嚟個終極剖白，表示如果仍然長居後備，將會喺1月份尋求離開曼聯，而佢更自誇過去1年擔正擁有近9成勝率，證明自己應得正選。

上場聯賽對賓福特擔正，係馬古尼今季英超首次正選，佢亦交出助攻為曼聯實現絕殺，對於自己嘅情況，馬古尼表明：「我唔會接受1個月只踢1場波，如果情況持續，我肯定會同球會坐低傾，邊個踢正選唔到我決定，幾個星期後會更清晰。我依家嘅上陣機會絕對唔符合預期，呢個係我條底線。」

呢位30歲中堅為證明自己應做正選，更自誇擁有近9成勝率嘅數據：「我喺呢個領隊(坦哈格)手下嘅紀錄證明一切，我做正選嘅勝率係離奇咁高，睇番我之前15至20場踢正選嘅比賽，我會為自己表現開心。依家我先集中英格蘭2場賽事，之後再全力爭番喺曼聯嘅正選位置。」

自上年底卡塔爾世盃後，馬古尼為曼聯同英格蘭有18次正選上陣，成績係16勝1和1負，勝率達到88.9%，包括2023年6次喺英超正選上陣全勝。今個夏天韋斯咸曾經接近收購馬古尼，但最終因為獎金同人工問題傾唔掂而告吹。